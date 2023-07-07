رجل أعمال عربيّ التقى بزعيم كوريا الشماليّة... هل فعلاً هو "رجل مجنون"؟

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كشف رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، تفاصيل لقائه بـ زعيم كوريا الشمالية، وقال خلال حوار تلفزيوني، أنه أول رجل أعمال يقابل كيم يونغ اون.وأضاف: جلسنا على العشاء ما يقارب من ساعتين ونصف، وانبهرت بأن لديه ذكاء غير عادي، وتركيز غير تقليدي، كما لا يوجد أي ظواهر أو حقائق عن الشائعات التي تتردد عنه، من كونه رجل مجنون، فهو شخص منظم.والجدير بالذكر أنّ ساويرس يستثمر في مجال الاتصالات في كوريا الشمالية منذ سنوات، في شركة "كوريو لينك". (روسيا اليوم)