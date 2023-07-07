Advertisement

عربي-دولي

بعد تسجيل حالات وفاة.. فتح ملاجئ الغارات الجوية للتخفيف من درجات الحرارة المرتفعة

Lebanon 24
07-07-2023 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1085205-638243360748309845.jpg
Doc-P-1085205-638243360748309845.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فتحت مدن في جميع أنحاء الصين ملاجئها من الغارات الجوية لتزويد السكان بالراحة من الحرارة حيث بدأت درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير عادي في جميع أنحاء البلاد في حصد الأرواح.

ويشهد شمال الصين سلسلة مع درجات الحرارة القياسية، يضاعف من حدتها الجفاف. في وقت سابق من هذا الأسبوع، أبلغت بكين عن أكثر من تسعة أيام متتالية مع درجات حرارة تتجاوز 35 درجة مئوية، وفقا لمركز المناخ الوطني.
Advertisement

وأعلنت مدن، بما في ذلك هانغتشو على الساحل الشرقي للصين، ووهان في وسط البلاد، وشيجياتشوانغ في مقاطعة هيبي المجاورة لبكين خلال الأسبوع الماضي، عن فتح ملاجئ الغارات الجوية للسكان الذين يسعون إلى الهروب من الحر.

وأصدرت السلطات تنبيهات صحية وعلقت العمل في الهواء الطلق في العاصمة وأماكن أخرى.

وحتى الآن، وقعت حالتا وفاة في بكين بسبب الحر الشديد. قالت السلطات الصحية إن مرشدا سياحيا انهار وتوفي يوم الأحد بضربة شمس أثناء قيامه بجولة في القصر الصيفي.


غالبا ما تكون الملاجئ مجهزة بمناطق جلوس وتوفر الوصول إلى المياه والمرطبات والعلاج من ضربات الشمس، وفي بعض الحالات وسائل الراحة مثل "الواي فاي" وأجهزة التلفزيون ومعدات تنس الطاولة. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:45 | 2023-07-07
09:30 | 2023-07-07
09:15 | 2023-07-07
09:00 | 2023-07-07
08:45 | 2023-07-07
08:30 | 2023-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website