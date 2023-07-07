29
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
29
o
زحلة
33
o
بعلبك
30
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد تسجيل حالات وفاة.. فتح ملاجئ الغارات الجوية للتخفيف من درجات الحرارة المرتفعة
Lebanon 24
07-07-2023
|
07:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
فتحت مدن في جميع أنحاء الصين ملاجئها من الغارات الجوية لتزويد السكان بالراحة من الحرارة حيث بدأت درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير عادي في جميع أنحاء البلاد في حصد الأرواح.
ويشهد شمال الصين سلسلة مع درجات الحرارة القياسية، يضاعف من حدتها الجفاف. في وقت سابق من هذا الأسبوع، أبلغت بكين عن أكثر من تسعة أيام متتالية مع درجات حرارة تتجاوز 35 درجة مئوية، وفقا لمركز المناخ الوطني.
Advertisement
وأعلنت مدن، بما في ذلك هانغتشو على الساحل الشرقي للصين، ووهان في وسط البلاد، وشيجياتشوانغ في مقاطعة هيبي المجاورة لبكين خلال الأسبوع الماضي، عن فتح ملاجئ الغارات الجوية للسكان الذين يسعون إلى الهروب من الحر.
وأصدرت السلطات تنبيهات صحية وعلقت العمل في الهواء الطلق في العاصمة وأماكن أخرى.
وحتى الآن، وقعت حالتا وفاة في بكين بسبب الحر الشديد. قالت السلطات الصحية إن مرشدا سياحيا انهار وتوفي يوم الأحد بضربة شمس أثناء قيامه بجولة في القصر الصيفي.
غالبا ما تكون الملاجئ مجهزة بمناطق جلوس وتوفر الوصول إلى المياه والمرطبات والعلاج من ضربات الشمس، وفي بعض الحالات وسائل الراحة مثل "الواي فاي" وأجهزة التلفزيون ومعدات تنس الطاولة. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"جُثث" في المطار والصليب الأحمر يستنفر.. هذا ما جرى (صورة)
Lebanon 24
"جُثث" في المطار والصليب الأحمر يستنفر.. هذا ما جرى (صورة)
13:21 | 2023-07-06
06/07/2023 01:21:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تبلّغ وهاب من "حزب الله"؟
Lebanon 24
ماذا تبلّغ وهاب من "حزب الله"؟
13:31 | 2023-07-06
06/07/2023 01:31:53
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية نصبٍ كبيرة في لبنان تطالُ هؤلاء.. معلومات تكشف التفاصيل
Lebanon 24
عملية نصبٍ كبيرة في لبنان تطالُ هؤلاء.. معلومات تكشف التفاصيل
14:13 | 2023-07-06
06/07/2023 02:13:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ غير متوقع أرعبَ الجيش الإسرائيليّ.. ما حقيقة حصول توترات في الجنوب هذا المساء؟
Lebanon 24
أمرٌ غير متوقع أرعبَ الجيش الإسرائيليّ.. ما حقيقة حصول توترات في الجنوب هذا المساء؟
15:32 | 2023-07-06
06/07/2023 03:32:03
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
09:47 | 2023-07-06
06/07/2023 09:47:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:45 | 2023-07-07
بينهم اطفال.. مقتل 50 شخصا على الأقل جراء الأمطار الموسمية
09:30 | 2023-07-07
رئيس الوزراء الصيني يرى تحسنا في العلاقات مع واشنطن
09:15 | 2023-07-07
بإنزال جوي.. مقتل "دواعش" في عملية استباقية عراقية
09:00 | 2023-07-07
تحرير"شجرة تلو شجرة".. لماذا "فشل" هجوم أوكرانيا المضاد؟
08:45 | 2023-07-07
البنتاغون ينشر فيديو لـ"مواجهة" بين الطيران الروسي والأمريكي فوق سوريا ويكشف عن النتائج
08:30 | 2023-07-07
إعلام تركي: أردوغان قد يلتقي بوتين بعد محادثاته مع زيلينسكي
فيديو
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
07/07/2023 16:45:35
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
07/07/2023 16:45:35
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
23:00 | 2023-07-01
07/07/2023 16:45:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact