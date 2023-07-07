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إقتصاد

كندا تُسجّل أكبر عجز تجاري

Lebanon 24
07-07-2023 | 10:30
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سجلت كندا في أيار أكبر عجز تجاري لها منذ تشرين الاول 2020.
وقال معهد الإحصاء الكندي، إن العجز بلغ 3,4 مليارات دولار كندي بعد شهرين من الفائض.

وحققت البلاد في نيسان فائضًا تجاريًا قدره 894 مليون دولار كندي.
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وانخفضت الصادرات بنسبة 3.8 بالمئة كان ثلثاها من الطاقة والمنتجات الزراعية والغذائية.

وسجلت صادرات المنتجات الزراعية وصيد السمك أكبر تراجع في أيار بلغ 13.4 بالمئة.

وتشير الأرقام إلى أن الطلب على الحبوب الكندية تباطأ في الأشهر الأخيرة بسبب تحسن العرض العالمي، لا سيما بالنسبة للقمح والكانولا. (سكاي نيوز)

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