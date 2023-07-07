العشرات ينتظرون دورهم... لماذا أصبح تجديد جواز السفر الأميركي "كابوساً"؟

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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّه منذ عودة الرحلات الجوية الدولية مع إعادة فتح الحدود بعد رفع قيود كوفيد-19، تحوّل طلب تجديد جوازات السفر في الولايات المتحدة إلى كابوس إداري.وينتظر العشرات من الأشخاص دورهم أمام أحد المباني الإدارية، وبعضهم مضطر للسفر إلى الخارج إثر وفاة قريب أو من أجل العمل أو حتى للسياحة.ويرى ديفيد ألواديش، وهو المؤسس المشارك لشركة "ايتس ايزي" التي تهتمّ بإنجاز معاملات إدارية مثل تجديد جوازات السفر في الولايات المتحدة، أن الصعوبات التي يواجهها طالبو تجديد جوازات سفرهم مرتبطة بمجموعة من العوامل.ويقول لوكالة فرانس برس: "نشعر كأن كل الأميركيين قرروا تجديد جوازات سفرهم والسفر في الوقت نفسه"، مضيفًا "لم أرَ ذلك أبدًا على مدى أربعين عامًا".يُضاف إلى ذروة الطلبات بعد جائحة كوفيد-19، وفق قوله، إنشاء نظام تكنولوجي جديد مخصص لطلبات التجديد عبر الانترنت لم يفِ بالمتطلبات الأمنية وعُلّق موقتًا. (سكاي نيوز)