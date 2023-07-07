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عربي-دولي

بينهم اطفال.. مقتل 50 شخصا على الأقل جراء الأمطار الموسمية

Lebanon 24
07-07-2023 | 09:45
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قتل ما لا يقل عن خمسين شخصا، بينهم ثمانية أطفال، جراء فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن الأمطار الموسمية التي اجتاحت باكستان منذ الشهر الماضي، بحسب ما أشار مسؤول محلي.

وتهطل الأمطار الموسمية الصيفية على بلدان جنوب آسيا بين حزيران وايلول من كل عام، وتشكل ما بين 70 و80 بالمئة من معدل الأمطار السنوي.
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وهذه الظاهرة حيوية لتأمين سبل عيش ملايين المزارعين وضمان الأمن الغذائي في منطقة يبلغ عدد سكانها نحو ملياري شخص، ولكنها تتسبب أيضا بحدوث انهيارات أرضية وفيضانات.

وقال مسؤول محلي في إدارة الكوارث لوكالة "فرانس برس"، "أُبلغ عن خمسين حالة وفاة في حوادث مختلفة متعلقة بهطول المطر في جميع أنحاء باكستان منذ بدء هطول الأمطار الموسمية في 25 حزيران"، مضيفًا أن "87 شخصا أصيبوا خلال هذه الفترة". 

وأظهرت بيانات رسمية أن غالبية القتلى كانوا في إقليم البنجاب شرق باكستان، وغالبية الوفاة حدثت جراء الصعق بالكهرباء أو بسبب انهيار المباني.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية هطول أمطار أكثر غزارة في الأيام المقبلة وحذرت من احتمال حدوث فيضانات. (روسيا اليوم)    

المصدر: روسيا اليوم
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