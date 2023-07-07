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عربي-دولي

ما سرّ الانتشار السريع لـ"ثريدز"؟

Lebanon 24
07-07-2023 | 13:00
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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ تطبيق "ثريدز" الذي أطلقته شركة "ميتا بلاتفورمز"، حقّق انتشارا سريعا في الساعات الأولى من إطلاقه، حيث وصل عدد المشتركين إلى 30 مليون مشترك في أول 24 ساعة.

وحول أسباب الانتشار السريع لـ"ثريدز"، يقول خبير التحول الرقمي وأمن المعلومات، زياد عبد التواب: "ثريدز" يعتمد على تطبيق "إنستغرام"، الذي يضم قرابة 2 ونصف مليار مستخدم، وبالتالي هناك سهولة في انتقال المستخدمين إلى التطبيق الجديد، حتى بنفس اسم المستخدم وكلمة السر".
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ويضيف: "الأمر الثاني يتعلق بالدعاية التي صاحبت انطلاق هذا التطبيق".
ويشير إلى أنّ "الخصائص الجديدة مثل وصول التغريدة أو التدوينة إلى 500 حرف مقارنة بـ280 حرفا في تويتر، في حال كان الحساب غير موثق".
ويتابع أنّ "التطبيق الجديد أيضا يسمح بوجود مقاطع مصورة تصل إلى 5 دقائق في المدة".

ويرى عبد التواب أنه "من الصعب الحكم على الأمر حاليا، في ما يتعلق بجذب ثقة الجمهور، خاصة أن التطبيق ستنطبق عليه سياسة الاستخدام الخاصة بشركة ميتا، وهي سياسة أكثر تشددا من تويتر".

ويقول: "من الصعب التكهن بمستقبل "ثريدز" حاليا، خاصة أنه لا يزال يفتقر إلى بض الخصائص الأساسية، مثل الرسائل الخاصة بين المستخدمين".

ويشير إلى أن "المجال لا يزال مفتوحا أمام ماسك ليتراجع عن بعض الأمور المرتبطة بالتضييق على المستخدمين بشكل مجاني على تويتر، ويكتفي بأرباح الاستخدام والإعلانات مثل شبكات التواصل الاجتماعي". (سكاي نيوز)


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