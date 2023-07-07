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عربي-دولي

"يخدم روسيا"... زيلينسكي يندّد بغياب موقف موحد داخل الناتو

Lebanon 24
07-07-2023 | 11:17
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ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بغياب موقف موحد داخل حلف الأطلسي، الناتو، حول مسألة انضمام السويد وأوكرانيا، محذراً من أن هذا يشكل "تهديدا" للأمن العالمي.

وقال زيلينسكي خلال زيارة إلى سلوفاكيا "أعتقد أنه ليس هناك وحدة موقف كافية حول هذه المسألة، وهذا يشكل تهديدا لقوة الحلف"، مضيفاً أن "هذا في غاية الأهمية لأمن العالم بأسره".
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وأضاف: "نتوقع وحدة صف من الحلف لأن قوته في وحدته"، لافتاً إلى أن روسيا تعول على "ضعف الحلف وانقسامه وهو ما لا يمكن السماح به".

كذلك طالب ببرامج مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا، مضيفا "ليس مجرد وعود بل استحقاقات زمنية محددة".
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