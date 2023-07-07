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الجزائر تقدّم 30 مليون دولار لإعادة إعمار جنين

Lebanon 24
07-07-2023 | 11:22
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أعلنت الرئاسة الجزائرية تلقي الرئيس عبد المجيد تبون شكر الرئيس ال#فلسطيني محمود عباس بعد قراره مساء الخميس تقديم إعانة مالية قدرها 30 مليون دولار للمساهمة في إعادة إعمار مدينة جنين التي تعرضت لعملية عسكرية واسعة للجيش الاسرائيلي.
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وذكرت الرئاسة في بيان أن الرئيس عبد المجيد تبون قرّر "منح مساهمة مالية بقيمة 30 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار مدينة جنين الفلسطينية وذلك على إثر الاعتداء الهمجي الإجرامي الذي شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف البيان أن العملية العسكرية التي قُتل فيها 12 فلسطينيا وجندي إسرائيلي، "ألحقت دمارا في البنى التحتية مع تشريد العديد من الفلسطينيين الذين تركوا منازلهم بحثا عن ملاجىء آمنة".

والجمعة تلقى تبون رسالة من الرئيس محمود عباس عبر له فيها عن "شكره الجزيل وعرفان الشعب الفلسطيني على المساهمة المالية العاجلة لإعادة إعمار ما دمره الاعتداء الهمجي الذي شنته قوات الاحتلال الاسرائيلي".

 
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