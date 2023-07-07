إجراءات سريعة.. كيف تحرّكت سوريا لقمع تمرد "فاغنر"؟

في الوقت الذي كان مقاتلو فاغنر يتقدمون فيه باتجاه موسكو في محاولة تمرد أواخر حزيران الماضي، كانت السلطات في سوريا والقادة العسكريون الروس هناك يتخذون سلسلة من التدابير والإجراءات السريعة ضد عملاء المجموعة العسكرية الخاصة، لمنع اتساع التمرد، وفق ما ذكرت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز".

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وذكرت 6 مصادر، أن "حملة القمع التي لم ترد عنها أي تقارير من قبل، شملت قطع خطوط الاتصالات الهاتفية، واستدعاء نحو 10 من قادة فاغنر إلى قاعدة عسكرية روسية، وإصدار أوامر لمقاتلي المجموعة بتوقيع عقود جديدة مع وزارة الدفاع الروسية، أو مغادرة سوريا على الفور.

وتكشف هذه الإجراءات كيف تحركت السلطات السورية بسرعة للسيطرة على المقاتلين، خوفا من أن يتشتت تركيز موسكو، شريكة دمشق العسكرية الرئيسية، وسط الأحداث التي كانت تجري في الداخل الروسي، بحسب مصدرين سوريين مطلعين على العمليات. (سكاي نيوز عربية)