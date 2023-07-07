بعد يوم من إطلاق "ثريدز".. عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وإنستغرام وماسنجر

بلّغ المئات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا والولايات المتحدة عن مشاكل عند إرسال رسائل عبر تطبيق "Facebook Messenger".



Advertisement

وكشفت تقارير موقع DownDetector المختص، أن منصات "ميتا" الأخرى، "فيسبوك" و"إنستغرام"، واجهت صعوبات مماثلة، لتخف حدتها بداية من الساعة 2:45 مساء بتوقيت غرينتش. وشهدت المنصة المملوكة لشركة "Meta" مشكلات هذا الصباح، حيث اشتكى المستخدمون من عدم قدرتهم على توصيل الرسائل والصور ومقاطع الفيديو.وكشفت تقارير موقع DownDetector المختص، أن منصات "ميتا" الأخرى، "فيسبوك" و"إنستغرام"، واجهت صعوبات مماثلة، لتخف حدتها بداية من الساعة 2:45 مساء بتوقيت غرينتش.

ويذكر أن شركة "ميتا" المالكة لموقعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، قد أطلقت يوم الأربعاء شبكة جديدة للتواصل الاجتماعي تحت اسم "ثريدز"، وهي مشابهة لمنصة "تويتر" المملوكة من رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك.