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عربي-دولي

المبعوث الأميركي للمناخ يزور الصين قريباً.. والسبب؟

Lebanon 24
07-07-2023 | 12:53
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يزور المبعوث الأميركي جون كيري الصين قريبا لمناقشة التعاون بشأن تغيّر المناخ، وفق ما أفاد الجمعة مسؤول أميركي في وقت تستأنف القوتان المتنافستان تدريجيا تعاونهما الديبلوماسي بعد توتر شاب العلاقات.

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وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأسبق إلى الصين، وهي الثالثة له منذ تعيينه مبعوثا لشؤون المناخ في عهد الرئيس جو بايدن، من دون الخوض في تفاصيلها.

وكان كيري قال في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" إن الزيارة ستتم الأسبوع المقبل وتسعى إلى إرساء "تعاون حقيقي".

وأضاف "الصين والولايات المتحدة أكبر اقتصادين في العالم ونحن أيضا أكبر دولتين من ناحية الانبعاثات. ومن الواضح أن لدينا مسؤولية خاصة لإيجاد تفاهمات". 

تأتي زيارة كيري بعد زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى بيجينغ الشهر الماضي، والزيارة التي تجريها حاليا وزيرة الخزانة جانيت يلين.

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