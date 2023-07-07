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عربي-دولي

بعد استئناف العلاقات بين البلدين.. هل يمكن السفر مباشرة من السعودية إلى إيران؟

Lebanon 24
07-07-2023 | 14:01
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كشفت المديرية العامة للجوازات بالسعودية مدى إمكانية السفر المباشر من المملكة إلى إيران، خصوصا بعد إعلان استئناف العلاقات بين البلدين وفقا للاتفاق الموقع في بكين في 10 آذار 2023.
 
وأكدت المديرية العامة للجوازات، بخصوص صدور الموافقة بالسفر من السعودية إلى إيران مباشرة، أنه "في حال وجود تعليمات جديدة بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها في القنوات الرسمية للجوازات".

ويُذكر أن المديرية العامة للجوازات قد أوضحت في وقت سابق، أن قنواتها الرسمية لتلقي المعلومات والأخبار تتمثل في موقعها الإلكتروني والبريد الإلكتروني وحساب "الجوازات" في منصات "إنستغرام" و"سنابشات" و"تويتر" و"فيسبوك" و"يوتيوب"، فضلا عن حساب خدمة العملاء في "تويتر". (روسيا اليوم) 
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