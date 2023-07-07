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عربي-دولي

موجات الحرّ ستصبح أكثر تواتراً... الأرض تشهد أشدّ الأشهر حرارة على الإطلاق!

Lebanon 24
07-07-2023 | 14:21
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أظهر تقرير جديد أن درجة حرارة الأرض تخطت التوقعات الشهر الماضي، حيث اجتاحت موجة حر شديدة جنوب الولايات المتحدة والمكسيك، وارتفع دفء المحيط إلى مستويات تنذر بالخطر.

هذا ووجد التحليل، الذي أجرته خدمة "كوبرنيكوس" لتغير المناخ بالاتحاد الأوروبي، أن الشهر الماضي كان الأكثر سخونة على كوكب الأرض "بهامش كبير"، محطمًّا الرقم القياسي السابق الذي تم تحديده في العام 2019. كما اتضح للعلماء أن موجات الحرارة ستصبح أكثر تواترًا وشدة.
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وفي السياق، قال فريدريك أوتو، المحاضر الأول في علوم المناخ بمعهد "غرانثام" لتغير المناخ والبيئة في المملكة المتحدة، لـCNN، إن الرقم القياسي الجديد لمتوسط درجات الحرارة العالمية يعد بمثابة جرس إنذار آخر.
 
وأضاف: "يجب التوقف عن حرق الوقود الأحفوري فورًا.. اليوم هو مجرد رقم ولكن بالنسبة للعديد من الأشخاص والأنظمة البيئية، فإن ذلك يمثل خسارة في الأرواح وسبل العيش".
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