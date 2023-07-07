كييف قدمت "ضمانات مكتوبة"... واشنطن: تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية هو الصواب

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أشار مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إلى أن تزويد بلاده لأوكرانيا بالذخائر العنقودية هو "الصواب"، لافتاً إلى أن كييف قدمت "ضمانات مكتوبة" تتعلق باستخدامها.وفي مؤتمر صحفي، قال جيك سوليفان: "ندرك خطر استخدام الذخائر العنقودية، ولهذا السبب أجلنا اتخاذ قرار بشأنها لأطول فترة ممكنة".وأكد أن واشنطن حصلت على "ضمانات مكتوبة" من كييف بشأن "استخدامها بشكل آمن للحد من المخاطر التي قد تلحق بالمدنيين"، قائلا: "الحكومة الأوكرانية لديها كل الحوافز لوقف أي مخاطر تحيط بالمدنيين فهم مواطنوهم".وأضاف: "المدنيون هناك ليسوا من دول أخرى. إنهم يستخدمون هذه الأسلحة على أراضيهم، للدفاع عن أراضيهم. سيتم استخدامها بشكل عقلاني ومسؤول".وتشمل هذه الضمانات، وفق سوليفان، "تعهد أوكرانيا بعدم استخدام القنابل العنقودية خارج أراضيها، وتعهدها باستخدامها بشكل لا يضر بالمدنيين".وتابع: "روسيا استخدمت ذخائر عنقودية في أوكرانيا.. استخدام الذخائر العنقودية من قبل الروس غير مقبول وغير مبرر، فهم يستخدومنها للهجوم على دولة اجنبية وضد أهداف مدنية وليست عسكرية".وشدد على أن ذلك "مخالفة صريحة للقوانين الدولية، ونوع من جرائم الحرب لروسيا في أوكرانيا".وتابع: "ذخائرنا العنقودية لديها نسبة فشل 2,35 بالمئة، أما الروس فلديهم نسبة فشل تبلغ 30 أو 40 بالمئة".وتطرق سوليفان إلى قمة حلف شمال الأطلسي المرتقبة في ليتوانيا، موضحا أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيحضرها، وأنه سؤكد خلالها مواصلة دعم أوكرانيا، إلا أن القمة "لن تفضي لانضمامها" للحلف.واستطرد: "على أوكرانيا اتخاذ مزيد من الإجراءات للانضمام للناتو".