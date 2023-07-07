مقاتلون من فاغنر يغادرون إفريقيا الوسطى

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غادر عدد غير معروف من مقاتلي مجموعة فاغنر الروسية جمهورية إفريقيا الوسطى في الأيام الأخيرة، وفق ما أفادت مصادر أجنبية عدة، لكن الحكومة نفت هذه المعلومات بشدة.وقال مصدر فرنسي مطلع على الملف لوكالة فرانس برس "يبدو أن هناك مغادرة. إنهم يخفضون عددهم. قد يكون هذا مزيجا من الصعوبات الحالية التي تواجهها فاغنر ودفتر شيكات الرئيس فوستين أرشانج تواديرا المحدود".وقال فيديل غواندجيكا، أحد مستشاري الرئيس، لوكالة فرانس برس "تعاقدت روسيا من الباطن مع فاغنر، إذا لم تعد روسيا على اتفاق مع فاغنر سترسل إلينا مجموعة جديدة".وأكّد مصدر أمني خارجي لوكالة فرانس برس "هناك تحركات لطائرات، ومواقع أخليت. ليس لدي قوائم للوحدة لكننا رأينا قوائم بالطائرات التي أقلعت من ناقلة جنود روسية من طراز إليوشين-76".ويستخدم هذا الطراز من الطائرات بانتظام منذ العام 2018 لنقل مقاتلي فاغنر من بانغي وإليها.وأضاف المصدر نفسه "ما يجري تداوله له ما يبرره". وتابع "نراقب أيضا ما يحدث في مالي، لكن في هذه المرحلة ليس هناك شيء" من هذا القبيل.وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، نفى غواندجيكا هذه المعلومات الجمعة وقال "القوات الروسية لا تغادر جمهورية إفريقيا الوسطى نحو بلد أجنبي، فجميعهم موجودون هنا داخل الأراضي وما تورده وسائل الإعلام هذه مجرد مزاعم كاذبة".من جهته، برر مصدر أمني فرنسي هذا التحرك بـ"شكوك كبيرة حول رواتب الأشهر المقبلة ومخاوف من انتقام محتمل من عائلات المقاتلين الذين سيبقون مع فاغنر".وبحسب المصدر، سيُعرض على المقاتلين الاختيار بين العودة إلى الحياة المدنية أو الالتحاق بالجيش الروسي أو أن يتجندوا في شركات خاصة روسية أخرى.