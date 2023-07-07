واشنطن ترجح انضمام السويد للناتو في "مستقبل غير بعيد"

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أعرب البيت الأبيض عن قناعته بأن انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي الذي لا يزال يلقى معارضة تركيا والمجر، سيتم في "مستقبل غير بعيد".وقال مستشار الأمن القومي جايك ساليفان إنه "من الممكن" أن ترفع أنقرة وبودابست تحفظاتهما خلال قمة الحلف الأسبوع المقبل في ليتوانيا، أو على الأقل أن يحصل ذلك "في مستقبل غير بعيد".وأكد المسؤول وجود "نوايا حسنة جوهرية" بشأن انضمام السويد للحلف.وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد، الجمعة، قبل أيام من قمة شمال حلف الأطلسي أن تركيا "ستتخذ القرار الأفضل" بشأن عضوية السويد في الناتو.