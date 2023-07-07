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عربي-دولي

4 أولويات لتعاون إيران مع السعودية.. هذا ما كشفه عبد اللهيان

Lebanon 24
07-07-2023 | 16:45
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كشف وزير الخارحية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن 4 أولويات لتعاون بلاده مع المملكة العربية السعودية.

وقال عبد اللهيان: "في الاجتماعين الأخيرين في كيب تاون بجنوب إفريقيا، وفي الأيام القليلة الماضية في طهران، مع الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية السعودية، تم أخذ قضايا التعاون المشترك بعين الاعتبار. وكلانا يؤكد على ضرورة التركيز بشكل أكبر على التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي والاستثماري"، حيث جاءت تصريحاته خلال مقابلة مع قناة "فونيكس" الصينية.
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وأشار الى أنه "في السنوات الماضية، حتى عندما كانت العلاقات بين طهران والرياض جيدة وبعيدة عن التوتر، لم نحدد أبدا برنامجا مستقرا وطويل الأمد بين البلدين من حيث التعاون الاقتصادي والتجاري. واليوم، من أولوياتنا التعاون في هذا المجال".

وتابع أن "الحكومة الإيرانية تهتم بقضايا التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول المختلفة، مع إعطاء الأولوية للجيران، بما في ذلك المملكة العربية السعودية".
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