البنتاغون: توقيت مهاجمة إيران للسفن المدنية غير واضح

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أكد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أنه ليس من الواضح أسباب مهاجمة إيران للسفن المدنية في الخليج، كما أنه من المبكر معرفة تفاصيل الهجوم المضاد الذي تقوم به أوكرانيا.وقال وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسة للصحفيين، كولين كال: "سبب فعل الإيرانيين ذلك في هذا التوقيت غير واضح لنا على الإطلاق".وأضاف أنه من المنتظر ألا تكون هذه هي المرة الأخيرة التي تحاول فيها إيران القيام بمثل تلك التحركات ضد سفن تجارية.وأعلنت البحرية الأميركية، الخميس، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة تجارية "يحتمل أن تكون متورطة في أنشطة تهريب" في المياه الدولية في منطقة الخليج.