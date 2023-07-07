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عربي-دولي

البيت الأبيض يتوقّع الموافقة على انضمام السويد للناتو

Lebanon 24
07-07-2023 | 16:35
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أعرب البيت الأبيض، اليوم الجمعة، عن قناعته بأن انضمام السويد الى حلف شمال الأطلسي الذي لا يزال يلقى معارضة تركيا والمجر، سيتم في "مستقبل غير بعيد".
وقال مستشار الأمن القومي جايك ساليفان إنه "من الممكن أن ترفع أنقرة وبودابست تحفظاتهما خلال قمة الحلف الأسبوع المقبل في ليتوانيا، أو على الأقل أن يحصل ذلك «في مستقبل غير بعيد".
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وأكد على وجود نوايا حسنة جوهرية في شأن انضمام السويد للحلف.
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