لقاء زيلينسكي- أردوغان بحث اتفاق تصدير الحبوب وقمة الناتو

Advertisement

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه بحث مع نظيره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تنسيق المواقف بشأن "صيغة السلام" في أوكرانيا، وقمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المقررة الأسبوع المقبل في ليتوانيا.وقال زيلينسكي على تويتر، إن المحادثات في تركيا، شملت أيضاً مبادرة تصدير الحبوب والغذاء عبر البحر الأسود، والعقود الدفاعية بين شركات البلدين.وجاء لقاء زيلينسكي مع أردوغان، عقب زيارة الرئيس الاوكراني إلى بلغاريا والتشيك ضمن جولة في عواصم بعض الدول الأعضاء بحلف الناتو، لحثها على اتخاذ خطوات فعلية بشأن منح كييف عضوية الحلف خلال القمة التي تعقد الأسبوع المقبل.