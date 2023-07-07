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عربي-دولي

بايدن: الولايات المتحدة تعمل بلا كلل للقضاء على مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية

Lebanon 24
07-07-2023 | 18:03
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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن "الولايات المتحدة دمّرت آخر مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية، لتستكمل بذلك عملية بدأت عام 1997 عندما وقّعت الاتفاقية العالمية لحظر هذه الأسلحة الفتاكة".
وقال: "منذ أكثر من 30 عاما، تعمل الولايات المتحدة بلا كلل للقضاء على مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية. اليوم أنا فخور بأن أعلن أن الولايات المتحدة دمّرت بأمان الذخيرة الأخيرة في هذا المخزون، وهو ما يقرّبنا خطوة إلى الأمام نحو عالم خالٍ من أهوال الأسلحة الكيماوية".
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