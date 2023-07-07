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عربي-دولي

أردوغان: على روسيا وأوكرانيا العودة الى مباحثات السلام

Lebanon 24
07-07-2023 | 18:30
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أوكرانيا تستحق أن تكون عضواُ في حلف شمال الأطلسي.
ولفت خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أنه "على روسيا وأوكرانيا العودة الى مباحثات السلام".
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وأعلن أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور تركيا الشهر المقبل".
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