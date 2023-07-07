أردوغان: على روسيا وأوكرانيا العودة الى مباحثات السلام

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أوكرانيا تستحق أن تكون عضواُ في حلف شمال الأطلسي.ولفت خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أنه "على روسيا وأوكرانيا العودة الى مباحثات السلام".وأعلن أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور تركيا الشهر المقبل".