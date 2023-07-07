انتقادات دولية لتسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية: "سلاح خطر على حياة المدنيين"

بعدما أعلن البيت الأبيض أن كييف طلبت ذخائر عنقودية للدفاع عن أراضيها، أكدت وزارة الدفاع الأميركية أنها ستزود أوكرانيا بتلك الأسلحة.



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ولقيت تلك الخطوة انتقاد منظمات دولية، حيث أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رغبته في عدم رؤية هذه الأسلحة تستخدم ميدانيا.



وقال متحدث باسمه إنه لا يرغب في استخدام الذخائر العنقودية بشكل متواصل في ميدان المعركة. وأوضح البنتاغون في بيان الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بأسلحة وذخائر جديدة.ولقيت تلك الخطوة انتقاد منظمات دولية، حيث أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رغبته في عدم رؤية هذه الأسلحة تستخدم ميدانيا.وقال متحدث باسمه إنه لا يرغب في استخدام الذخائر العنقودية بشكل متواصل في ميدان المعركة.

بدورها، رأت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، أن نقل هذه الأسلحة إلى أوكرانيا سيتسبب بشكل لا مفرّ منه بمعاناة للمدنيين على المدى الطويل.

الى ذلك اعتبرت منظمة العفو الدولية، أن على إدارة بايدن أن تدرك أن أي قرار يتيح الاستخدام الواسع للقنابل العنقودية في هذه الحرب، سيؤدي إلى نتيجة واحدة متوقعة: القتل الإضافي للمدنيين.

وأضافت الذخائر العنقودية سلاح عشوائي يمثّل خطرا كبيرا على حياة المدنيين حتى بعد فترة طويلة من انتهاء النزاع"، مؤكدة أن استخدامها "لا يتوافق مع القانون الدولي".



وأوضحت وزارة الدفاع الأميركية أن الخطوة الأميركية لاقت مقاومة من حلفاء لم يتقبلوها. في حين أكد الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة مع شبكة CNN، أن اتخاذه كان "صعبا للغاية" في وقت تعاني قوات كييف للتقدم ميدانيا في هجوم مضاد أطلقته قبل شهر لاستعادة أراضٍ تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها.



إلا أن واشنطن طمأنت بحصولها على ضمانات من كييف بأن هذه الأسلحة التي حظرتها دول عدة، لن تستخدم ضد المدنيين.



في حين أكد البيت الأبيض أن تزويد أوكرانيا بهذه القنابل هو "الصواب".



بالمقابل، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده في أمسّ الحاجة لهذه المساعدة العسكرية الجديدة.



ورأى أن تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا، سيوفّر أدوات جديدة لرفع الاحتلال عن أرضها وجعل السلام أقرب، وفق تعبيره.





وستندرج الذخائر العنقودية ضمن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، ما يرفع إجمالي المساعدات العسكرية التي قدمتها واشنطن إلى كييف منذ بدء الغزو الروسي إلى أكثر من 41 مليار دولار. (العربية)