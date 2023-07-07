أبرزها يتعلّق بدولة عربية.. ما هي الملفات التي تفرض نفسها على لقاء بايدن وأردوغان؟

يتوقع أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس الأميركي جو بايدن على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.



Advertisement وقال مسؤول أميركي إنه من المحتمل عقد اجتماع "جانبي" بين الرئيسين، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن أحد المصادر، الذي لم تحدده بالاسم، أنه من المرجح عقد اجتماع وجيز بين بايدن وأردوغان خلال القمة، ويجري الإعداد لذلك الآن.



ومع تصاعد الضغوط الغربية على تركيا بشأن عضوية السويد في الناتو، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة أن بلاده "ستتخذ القرار الأفضل، وأضاف قبل ساعات من استقبال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إسطنبول: "سنناقش ذلك مع شركائنا في القمة التي ستعقد الثلاثاء في فيلنيوس، وسنتخذ القرار الأفضل مهما كان".



وأشار الرئيس التركي، الذي يعرقل انضمام السويد إلى الناتو منذ أيار 2022 لاتهامها بإيواء مقاتلين أكراد على أراضيها، إلى أنه يؤيد "سياسة الباب المفتوح". لكنه تساءل: "كيف يمكن لدولة لا تنأى بنفسهاعن المنظمات الإرهابية أن تكون لها مساهمات في الناتو؟"، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.



ملفات عالقة وقال مسؤول أميركي إنه من المحتمل عقد اجتماع "جانبي" بين الرئيسين، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن أحد المصادر، الذي لم تحدده بالاسم، أنه من المرجح عقد اجتماع وجيز بين بايدن وأردوغان خلال القمة، ويجري الإعداد لذلك الآن.ومع تصاعد الضغوط الغربية على تركيا بشأن عضوية السويد في الناتو، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة أن بلاده "ستتخذ القرار الأفضل، وأضاف قبل ساعات من استقبال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إسطنبول: "سنناقش ذلك مع شركائنا في القمة التي ستعقد الثلاثاء في فيلنيوس، وسنتخذ القرار الأفضل مهما كان".وأشار الرئيس التركي، الذي يعرقل انضمام السويد إلى الناتو منذ أيار 2022 لاتهامها بإيواء مقاتلين أكراد على أراضيها، إلى أنه يؤيد "سياسة الباب المفتوح". لكنه تساءل: "كيف يمكن لدولة لا تنأى بنفسهاعن المنظمات الإرهابية أن تكون لها مساهمات في الناتو؟"، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.

تفرض مجموعة من الملفات المهمة، التي تشكل قضايا عالقة بين أنقرة وواشنطن، نفسها على اللقاءات بين الرئيسين وفي المشاورات بين مسؤولي البلدين. تتقدمها 3 ملفات؛ هي الدعم الأميركي لوحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تعتبرها تركيا امتداداً لحزب العمال الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، في سوريا، وتراها تهديداً لأمنها وتخوض ضدها قتالاً مستمراً في شمال سوريا يشهد تصعيداً بين وقت وآخر.



في المقابل، لا تتخلى واشنطن عن دعمها للقوات الكردية، التي تعدها الحليف الأوثق في الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي، وتواصل دعمها وإمدادها بالسلاح.



أما القضية الثانية العالقة فهي عدم تحرك الإدارة الأميركية لاتخاذ خطوات بشأن "تنظيم فتح الله غولن"، أو حركة "الخدمة" التابعة للداعية فتح الله غولن، المقيم في بنسلفانيا الأميركية منذ العام 1999 كمنفى اختياري، وتطالب أنقرة بتسليمه منذ وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز 2016 باعتباره مدبر المحاولة، وكذلك تسليم عناصر الحركة ووقف أنشطتها في أميركا.



ورفضت الإدارات الأميركية، المتعاقبة منذ إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، المطالبات التركية في هذا الصدد، مؤكدة أنه أمر متعلق بالقضاء، وتطالب أنقرة بتقديم أدلة دامغة على ضلوع حركة غولن في محاولة الانقلاب.



أما القضية الثالثة فهي حصول تركيا على مقاتلات "إف 16"، التي طلبت منذ تشرين الأول عام 2021 الحصول على 40 منها، إضافة إلى 80 من معدات تحديث مقاتلاتها القديمة من الطراز ذاته، بعد رفض حصولها على مقاتلات "إف 35" وفرض بعض العقوبات عليها بسبب حصولها على منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400".



وعلى الرغم من تأييد بايدن حصول تركيا على المقاتلات، فإنه ربطه في الفترة الأخيرة بمصادقتها على طلب السويد الانضمام إلى حلف الناتو، فضلاً عن اتخاذ الكونغرس الأميركي الموقف ذاته.



ومن المتوقع أن يكون طلب السويد الانضمام إلى الناتو هو البند الأبرز في المباحثات، وأن يركز الجانب الأميركي عليه بشكل أساسي، في ظل استمرار ضغوط واشنطن على أنقرة للمصادقة على الطلب بأسرع وقت.



وأبدى بايدن دعماً كبيراً لانضمام السويد إلى الناتو، في لقائه مع رئيس وزرائها أولف كريسترسون، بالبيت الأبيض، الأربعاء، قائلاً إنه يتطلع بـ"فارغ الصبر" للمصادقة على طلب العضوية الذي "أدعمه بالكامل".



وسبق أن ربط بايدن بين ملفي انضمام السويد وحصول تركيا على مقاتلات "إف 16" خلال اتصال هاتفي مع أردوغان في حزيران الماضي لتهنئته بالفوز بالرئاسة.



وتواجه تركيا ضغوطاً من أميركا وكثير من حلفائها في الناتو، لقبول انضمام السويد للحلف قبل أو أثناء قمة فيلنيوس، وذلك بعد انضمام فنلندا المجاورة في 4 أبريل (نيسان) الماضي.



ويعارض أردوغان بشدة طلب السويد الانضمام إلى الحلف، وقال، في تصريحات ليل الاثنين - الثلاثاء، عقب اجتماع الحكومة التركية، إن تركيا لن توافق على انضمام السويد إلى الناتو إلا إذا امتنعت عن إيواء "التنظيمات الإرهابية" وتوقفت عن السماح للإرهابيين بالتظاهر في أكبر الميادين المركزية في مدنها. (الشرق الأوسط)