حادثة مأسوية في مصر.. ما حصلَ داخل "الملاهي" خطير!

أصيب 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة إثر سقوط لعبة داخل ملاهي، أثناء تواجد الضحايا فيها في محافظة الدقهلية بمصر.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، بسقوط لعبة داخل ملاهي للألعاب الترفيهية ووجود جرحى ومصابين.

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وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ، وبالفحص تبين سقوط لعبة "المنخل" وذلك خلال تشغيلها.

ولعدم توافر اشتراطات السلامة والأمان، سقطت وبداخلها عدد كبير من الأشخاص مما تسبب في اصابة 9 أشخاص بإصابات بالغة مابين حرجة ومتوسطة، فيما نقل المصابون إلى مستشفيات الأزهر الجامعي بدمياط الجديدة وجمصة المركزي.



وجدير بالذكر أن محافظ الدقهلية أيمن مختار محافظ، كان قد أصدر توجيها لرؤساء المدن والأحياء بمراجعة تراخيص الألعاب والملاهي بنطاق كل مركز ومدينة وحي، والتأكد من توفر شروط الأمن الصناعي ومراجعة صيانة الألعاب، بعدما شهدت مدينة المنصورة حادث إصابة 14 تلميذا جراء سقوط لعبة بملاهي براديس، خلال شهر ديسمبر من عام 2019.



وقرر المحافظ تشكيل لجنة من الأمن الصناعي لمراجعة جميع الألعاب والملاهي الموجودة في مجمل نطاق المحافظة، فضلا عن إغلاق الملاهي المخالفة ومصادرة الألعاب غير الصالحة بشكل فوري، حرصا على حياة الأطفال بالإضافة لمراجعة شروط الأمن الصناعي والتأمين على الألعاب داخل النوادي ومراكز الشباب، مشددا على ضرورة مراجعة كل التراخيص الخاصة بالملاهي ومناطق الألعاب المنتشرة بالحدائق العامة والشوارع الرئيسية. (روسيا اليوم)