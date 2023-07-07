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عربي-دولي

الـ"إف بي آي" يُحقق مع المبعوث الأميركي الخاص لإيران.. ما السّبب؟

Lebanon 24
07-07-2023 | 23:57
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قال موقع سيمافور الإخباري إن مكتب التحقيقات الاتحادي يحقق مع المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي بشأن معلومات سرية.

وكان روب مالي قال إنّ ترخيصه الأمني قيد المراجعة وإنه يتوقع أن ينتهي التحقيق "بنتيجة طيبة وقريباً"، وأضاف: "أُبلغتُ أن ترخيصي الأمني قيد المراجعة. لم أحصل على أي معلومات أخرى لكنني أتوقع أن ينتهي التحقيق بنتيجة طيبة وقريبا. في غضون ذلك، أنا في إجازة" مؤكدا بذلك تغريدة لمراسل من مؤسسة أكسيوس الإخبارية.
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وكان مات ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قال إن المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي "في عطلة"، وإن أبرام بالي يحل محله بالوكالة.

وأشار ميلر في تصريح لوكالة "رويترز" إلى أنّ "روب مالي في عطلة ويعمل أبرام بالي مبعوثا خاصا بالوكالة لإيران ويقود عمل الوزارة في هذا الشأن".

وعُين مالي مبعوثاً خاصاً لإيران في كانون الثاني 2021، واضطلع بدور كبير في الجهود التي باءت بالفشل للرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون للتوسط في اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين عام 2000 وفي الاتفاق النووي الإيراني عام 2015.
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