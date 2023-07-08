Advertisement

عربي-دولي

"الحظر" قد يطالُ تطبيقاً بارزاً في فرنسا.. ما هو؟

Lebanon 24
08-07-2023 | 00:29
A-
A+
Doc-P-1085382-638243986841300404.jpg
Doc-P-1085382-638243986841300404.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجّهت لجنة تحقيق بمجلس الشيوخ الفرنسي، انتقادات لاذعة لتطبيق مشاركة مقاطع الفيديو "تيك توك"، ودعت إلى وقفه عن العمل نهائيا في فرنسا لأسباب أمنية.
 
واشارت مجلة "لوبس" (L’Obs) الى أن لجنة التحقيق النيابية أصدرت تقريرا مفصلا في 181 صفحة بخصوص تيك توك، أكدت فيه أن هذا التطبيق مرتبط "بشكل منهجي" بالشركة الصينية الأم "بايت دانس" (ByteDance)، ومن ثم فهو يتبع بشكل أو بآخر توجيهات الحزب الشيوعي الصيني.
Advertisement

وذكر التقرير أن تيك توك يجمع المعطيات الشخصية للمستخدمين، بهدف وضع "ملف تعريف نفسي لهم يمكن استخدامه لأغراض تجارية أو لأغراض أخرى غير محددة".
 
 
وبيّنت لجنة التحقيق أن ما تقوم به منصة التواصل الاجتماعي تيك توك، لا يحترم القانون الأوروبي بشأن حماية البيانات الخاصة.
 
وشددت اللجنة النيابية على أن الحكومة يجب أن تسارع دون أدنى تردد لمنع تيك توك على الموظفين في 12 من المجالات الحساسة هي: الدولة، والجيش، والعدالة، والطاقة، والنقل، وتدبير الماء، والصحة، والتغذية، والمالية، والاتصالات، والصناعة، والفضاء.

وفي آذار الماضي، حظرت فرنسا تيك توك على هواتف موظفي الخدمة المدنية.
 
وطلبت لجنة تحقيق مجلس الشيوخ الفرنسي الدولة بمنع تيك توك نهائيا في فرنسا ابتداء من شهر كانون الثاني القادم، وذلك حفاظا على الأمن الوطني للبلاد.

وذكر التقرير أن الحل الوحيد أمام منصة تيك توك لتفادي اتخاذ فرنسا مثل هذا القرار هو أن توضح طبيعة علاقاتها مع السلطات الصينية، وتنضبط لقوانين الاتحاد الأوروبي الخاص بحماية البيانات.

وقال  الوزير المنتدب للمجال الرقمي جان نويل بارو لمجلة لوبس، أن الحكومة ستعمل على تحليل ما ورد في تقرير لجنة مجلس الشيوخ.

ونقلت المجلة عن مصدر مقرب من الحكومة قوله، إن بعض مقترحات لجنة التحقيق قد تجد لها طريقا إلى مشروع قانون يعد حاليا بشأن تأمين وتنظيم الخدمات الرقمية، سيعرض على الجمعية الوطنية (البرلمان) في الخريف القادم، لكن المنع النهائي مع بداية العام أمر مستبعد. (الجزيرة)

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:36 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:24 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:23 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2023-07-08
06:30 | 2023-07-08
06:00 | 2023-07-08
05:34 | 2023-07-08
05:00 | 2023-07-08
04:49 | 2023-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website