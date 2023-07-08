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عربي-دولي

إيران.. هجومٌ إنتحاري يستهدفُ مركزاً للشرطة

Lebanon 24
08-07-2023 | 01:00
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قتل شرطي إيراني، السبت، جراء هجوم وصفته وسائل إعلام حكومية بـ"الإرهابي"، في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

وأضافت أن الشرطي قتل في هجوم استهدف مركزاً للشرطة في مدينة زاهدان جنوب شرقي إيران.
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وقال المدعي العام بمدينة زاهدان إن عدداً من المسلحين هاجموا صباح اليوم أحد مراكز الشرطة بالمدينة، لافتاً إلى أنّ المهاجمين كانوا مزودين بأحزمة ناسفة حيث بادر 2 منهم لتفجير نفسيهما.
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