Advertisement

إقتصاد

أسعار النفط ترتفع.. هكذا أصبحت بسبب "مخاوف الإمدادات"

Lebanon 24
07-07-2023 | 23:10
A-
A+
Doc-P-1085394-638244017721811568.jpeg
Doc-P-1085394-638244017721811568.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفعت أسعار النفط حوالى 3% مسجلة أعلى مستوياتها في تسعة أسابيع، الجمعة، إذ طغت المخاوف من نقص الإمدادات والإقبال على الشراء لأسباب فنية على القلق من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة لإبطاء النمو الاقتصادي وتراجع الطلب على النفط.
Advertisement

وقال كريج إرلام محلل أول السوق لدى "أواندا" إن موجة الصعود على مدى الأسبوع الماضي كانت قوية للغاية ومدعومة بالزخم، وذلك "إلى جانب التخفيضات الجديدة التي أعلنتها السعودية وروسيا".

وأعلنت الدولتان هذا الأسبوع تخفيضات جديدة للإنتاج ليبلغ الخفض الإجمالي في إنتاج تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، نحو خمسة ملايين برميل يوميا وهو ما يعادل خمسة بالمئة من الطلب العالمي على الخام.

تحركات الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.95 دولار، أو 2.6 بالمئة، إلى 78.47 دولار للبرميل عند التسوية. مع هذا، فقد زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.06 دولار، بما يعادل 2.9 بالمئة، إلى 73.86 دولار للبرميل.

وهذا أعلى مستوى إغلاق لخام برنت منذ أول مايو والأعلى لخام غرب تكساس الوسيط منذ 24 أيار.

كذلك، بلغت مكاسب خامي القياس حوالي خمسة بالمئة لهذا الأسبوع.

وقالت مصادر مقربة من أوبك إن المنظمة ستبقي على الأرجح على توقعاتها المتفائلة بنمو الطلب على النفط العام المقبل.

وقال مصدر حكومي لرويترز إن أحدث تعهدات روسيا بخفض صادرات النفط لن تتطلب خفضا مماثلا في الإنتاج.

واستمدت الأسعار دعما أيضا من تراجع مؤشر الدولار لأدنى مستوى في أسبوعين بعدما أظهرت بيانات نموا أقل من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة لكنه قوي بما يكفي لدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لاستئناف رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري كما أشار سابقا.

ويجعل تراجع الدولار النفط الخام أقل سعرا لحائزي العملات الأخرى وهو ما قد يعزز الطلب على النفط.

ووفقا لخدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، فإن احتمال أن يرفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعاته يومي 25 و26 تموز يبلغ حاليا نحو 95 بالمئة ارتفاعا من 92 بالمئة قبل صدور بيانات الوظائف بقليل.

ومن شأن ارتفاع تكاليف الاقتراض أن يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:36 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:24 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:23 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2023-07-08
06:30 | 2023-07-08
06:00 | 2023-07-08
05:34 | 2023-07-08
05:00 | 2023-07-08
04:49 | 2023-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website