أسعار النفط ترتفع.. هكذا أصبحت بسبب "مخاوف الإمدادات"

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وقال كريج إرلام محلل أول السوق لدى "أواندا" إن موجة الصعود على مدى الأسبوع الماضي كانت قوية للغاية ومدعومة بالزخم، وذلك "إلى جانب التخفيضات الجديدة التي أعلنتها السعودية وروسيا".وأعلنت الدولتان هذا الأسبوع تخفيضات جديدة للإنتاج ليبلغ الخفض الإجمالي في إنتاج تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، نحو خمسة ملايين برميل يوميا وهو ما يعادل خمسة بالمئة من الطلب العالمي على الخام.تحركات الأسعارارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.95 دولار، أو 2.6 بالمئة، إلى 78.47 دولار للبرميل عند التسوية. مع هذا، فقد زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.06 دولار، بما يعادل 2.9 بالمئة، إلى 73.86 دولار للبرميل.وهذا أعلى مستوى إغلاق لخام برنت منذ أول مايو والأعلى لخام غرب تكساس الوسيط منذ 24 أيار.كذلك، بلغت مكاسب خامي القياس حوالي خمسة بالمئة لهذا الأسبوع.وقالت مصادر مقربة من أوبك إن المنظمة ستبقي على الأرجح على توقعاتها المتفائلة بنمو الطلب على النفط العام المقبل.وقال مصدر حكومي لرويترز إن أحدث تعهدات روسيا بخفض صادرات النفط لن تتطلب خفضا مماثلا في الإنتاج.واستمدت الأسعار دعما أيضا من تراجع مؤشر الدولار لأدنى مستوى في أسبوعين بعدما أظهرت بيانات نموا أقل من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة لكنه قوي بما يكفي لدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لاستئناف رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري كما أشار سابقا.ويجعل تراجع الدولار النفط الخام أقل سعرا لحائزي العملات الأخرى وهو ما قد يعزز الطلب على النفط.ووفقا لخدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، فإن احتمال أن يرفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعاته يومي 25 و26 تموز يبلغ حاليا نحو 95 بالمئة ارتفاعا من 92 بالمئة قبل صدور بيانات الوظائف بقليل.ومن شأن ارتفاع تكاليف الاقتراض أن يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.