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إقتصاد

إحتياطيات العملات الأجنبية ترتفع في قطر.. كم بلغت نسبتها؟

Lebanon 24
08-07-2023 | 01:00
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قفزت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، في شهر حزيران الماضي، بنسبة 14%، لتبلغ 240.742 مليار ريال، مقارنة بـ 211.176 مليار ريال في الشهر نفسه من 2022.

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وأظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، الجمعة، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية حزيران الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام 2022، بنحو 28.536 مليار ريال، لتبلغ 182.406 مليار ريال.

وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.

ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية)، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بـ "الاحتياطيات الدولية الكلية".

وفي السياق ذاته، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية حزيران الماضي بنحو 8.617 مليار ريال، مقارنة بشهر حزيران 2022 إلى 20.853 مليار ريال.

كذلك، ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر حزيران الماضي بقيمة 51 مليون ريال، مقارنة مع حزيران 2022، ليبلغ مستوى 5.287 مليار ريال.

في المقابل، انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 3.204 مليار ريال، إلى مستوى 21.583 مليار ريال بنهاية حزيران هذا العام، مقارنة مع أيار من العام الماضي.

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