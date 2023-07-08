لمُستخدمي "واتساب" حول العالم.. خبرٌ يهمّكم جداً

رصد موقع (WABetaInfo) الذي يتابع أحدث التطورات في "واتساب" بشكلٍ مستمر، أنّ التطبيق يختبر حالياً قائمة فلاتر جديدة صممت لمساعدة المستخدمين على البحث في المحادثات بطريقة أسرع.



ونشر الموقع لقطة شاشة (Screenshot) تظهر وجود 3 فلاتر تسعى لمساعدة المستخدم على غربلة الرسائل.

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وتمكن هذه الفلاتر المستخدم من العثور على المحادثات الشخصية أو القفز إلى المحادثات الخاصة بالعمل، بدلا من إضاعة الوقت في البحث في قائمة ضخمة متخمة بالرسائل غير المتجانسة.



وتظهر الفلاتر الجديدة على النحو التالي:



- كل الرسائل (All). ونشر الموقع لقطة شاشة (Screenshot) تظهر وجود 3 فلاتر تسعى لمساعدة المستخدم على غربلة الرسائل.وتمكن هذه الفلاتر المستخدم من العثور على المحادثات الشخصية أو القفز إلى المحادثات الخاصة بالعمل، بدلا من إضاعة الوقت في البحث في قائمة ضخمة متخمة بالرسائل غير المتجانسة.- كل الرسائل (All).

- الرسائل غير المقروءة (Unread).

- الرسائل الشخصية (Personal).

- رسائل العمل (Business).

أما في الوقت الراهن، فإن هناك قائمة واحدة تضم الرسائل المقروءة وغير المقروءة معا، وقد أضاف التطبيق أخيراً فلتراً يُظهر الرسائل غير المقروءة.



لكن في ظل الاستخدام الواسع لـ"واتساب" في العمل والتواصل الشخصي من قبل المستخدمين تبدو هذه الميزة غير ذات صلة. (سكاي نيوز عربية)