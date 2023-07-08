29
o
بيروت
29
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
33
o
بعلبك
29
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"تويتر" يختبرُ خدمة جديدة.. ما هي؟
Lebanon 24
08-07-2023
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يختبر موقع تويتر خدمة جديدة لمستخدميه تتيح إجراء المكالمات الصوتية والمرئية "الفيديو" عبر الرسائل المباشرة، والتي ستوفر مزايا جديدة لمستخدمي التطبيق، تسهّل بقاءهم على اتصال مع الأصدقاء.
Advertisement
وستتيح الواجهة الجديدة، التي لا تزال قيد التطوير، سهولة إجراء مكالمات الصوت والفيديو، من خلال النقر على أيقونة الاتصال في صفحة الرسائل المباشرة الخاص بالمستخدم.
وعبر إطلاق هذه الخدمة، يواجه تويتر تحديات كبيرة من بينها تغيير السلوكيات التقليدية لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث من الصعب أن يتحول العديد إلى تويتر لإجراء المكالمات الصوتية والمرئية عوضا عن استخدام التطبيقات السائدة الأخرى مثل واتساب وإنستغرام وتيليغرام وغيرها.
وتتماشى هذه الميزة الجديدة لتويتر مع التطويرات التي أحدثها إيلون ماسك، مالك الموقع، مؤخرا على الموقع. لكن في الوقت نفسه، يختبر تويتر أيضا وضع قيود جديدة على من يمكنه إرسال الرسائل المباشرة، مما قد يحصر استخدام هذه الخدمة على فئة محدودة من مشتركي تويتر الأزرق Twitter Blue الذين يدفعون اشتراكات لتلك الخدمة.
وكان ماسك أعلن في 10 أيار الماضي، عن تحديث شامل لرسائل تويتر يضيف العديد من المميزات التي تجعلها منافسا لتطبيقات التراسل الفوري الأخرى، بما في ذلك الرد على الرسائل والتفاعل معها بمختلف الإيموجي أو الرموز التعبيرية، بالإضافة لمميزات يدعي ماسك أنها توفر تشفيراً تاماً لا يسمح لأي شخص بالإطلاع على الرسائل، إلى جانب العديد من المزايا الأخرى التي تتيح التواصل صوتيا ومرئيا بين مستخدمي تويتر، اعتماداً على حساب تويتر دون الحاجة لمشاركة رقم الهاتف.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
شعبة المعلومات عثرت على فرح
Lebanon 24
شعبة المعلومات عثرت على فرح
10:36 | 2023-07-07
07/07/2023 10:36:58
Lebanon 24
Lebanon 24
والدة نادين الراسي حديث مواقع التواصل.. هكذا جلست في أحضان إبنتها "كطفلة صغيرة" (فيديو)
Lebanon 24
والدة نادين الراسي حديث مواقع التواصل.. هكذا جلست في أحضان إبنتها "كطفلة صغيرة" (فيديو)
12:22 | 2023-07-07
07/07/2023 12:22:39
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة شاب في هذه البلدة.. توفي بطلق ناري داخل سيارته
Lebanon 24
العثور على جثة شاب في هذه البلدة.. توفي بطلق ناري داخل سيارته
06:23 | 2023-07-08
08/07/2023 06:23:37
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر كبير في طرابلس.. إشتباكات وسماع انفجارات إليكم تفاصيل ما حصل هناك
Lebanon 24
توتر كبير في طرابلس.. إشتباكات وسماع انفجارات إليكم تفاصيل ما حصل هناك
11:02 | 2023-07-07
07/07/2023 11:02:08
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروّع لجريمة قتل لبناني في البرغواي.. مشهدٌ يكشفُ وقائع ما جرى
Lebanon 24
فيديو مروّع لجريمة قتل لبناني في البرغواي.. مشهدٌ يكشفُ وقائع ما جرى
03:06 | 2023-07-08
08/07/2023 03:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:15 | 2023-07-08
السلطات تحقق.. مغنية تدعو لقتل ماكرون بهذه الطريقة
10:00 | 2023-07-08
تصريحات إسرائيلية عن دعم أميركي غير مشروط لعملية جنين.. تلاعب بالكلمات أم تعبير عن موقف حقيقي؟
09:30 | 2023-07-08
عبد اللهيان: العلاقات الإيرانية الجزائرية تسير على المسار الصحيح
09:00 | 2023-07-08
فرنسا تعلّق على تصريحات الأمم المتحدة بشأن "تظاهرات نائل"
08:00 | 2023-07-08
السودان.. استمرار المعارك بين الجيش والدعم السريع في أم درمان
08:00 | 2023-07-08
هل تجارة الأسلحة الروسية في خطر بسبب حرب أوكرانيا؟
فيديو
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
08/07/2023 17:26:49
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
08/07/2023 17:26:49
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
23:00 | 2023-07-01
08/07/2023 17:26:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact