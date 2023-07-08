هذا ما فعلته صاعقة رعدية بـ 5 أشخاص في اليمن!

قتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون، جراء صاعقة رعدية ضربت بمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

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مصادر محلية قالت إن شخصين توفيا وأصيب ثلاثة آخرون، نتيجة صاعقة رعدية ضربت قرية البويب في عزلة العومان بمديرية ماوية شرقي تعز.وبحسب المصادر، فإن الشخصين اللذين لقيا مصرعهم من جراء الصاعقة هما: عبد الله الأميري وصدام المطوع.وتشهد اليمن موسم إمطار هذا العام أكثر مما كان عليه في السنوات الماضية.ويعزو خبراء الأرصاد ازدياد الأمطار، إلى التغيرات المناخية التي أثرت على أجواء اليمن الذي شهد جفافا. (سكاي نيوز)