يتمثل دور السلطة الفلسطينية في حماية الفلسطينيين، والمساعدة على استمرارية نضالهم، والتطور من سلطة إدارية مستقلة إلى دولة مستقلة تمامًا وذات سيادة على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس.

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وبحسب موقع "Middle East Eye" البريطاني، "هذا هو التعريف الذي يستخدمه مؤيدو اتفاقيات أوسلو على الأقل وكذلك معظم الفلسطينيين. لكن دور السلطة الفلسطينية العملي يتمثل في تحقيق الأمن في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ومنع "العنف الفلسطيني" ضد الإسرائيليين وإدارة الشؤون المدنية للسكان الفلسطينيين. وهذا الأمر واضح من خلال التطبيق الفعلي ومن خلال مضمون اتفاقيات أوسلو. وهنا يظهر التناقض الصارخ بين الوظيفتين المتعارضتين تمامًا للسلطة الفلسطينية، فكيف يمكن للمرء أن يسعى للتخلص من الاحتلال بينما يحاول أيضًا حمايته؟".

وتابع الموقع، "بالنسبة للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، كان من الممكن حل هذا اللغز الغريب وغير المفهوم، على الأقل لبعض الوقت. فوجد صيغة لتحقيق توازن دقيق بين الوظيفتين. كان عرفات يحاول تسهيل الدور الثاني، أي تحقيق الأمن للإسرائيليين، في خلال السعي لتحقيق الاستقلال والسيادة الفلسطينية. كما وكان يعتقل أعضاء في حماس في الوقت الذي كان ينسق فيه أيضا مع الحركة. وشجع عرفات مبدأ المقاومة ضد إسرائيل إلا أنه أقدم على سجن كل من يتورط في مثل هذه الاعمال".

اتساع الفجوة

بحسب الموقع، "في البداية، لم يتمكن لا الفلسطينيون ولا الإسرائيليون من استيعاب تصرفاته. ولكن بحلول عام 2000، عندما فشلت قمة كامب ديفيد، لم يعد عرفات قادرًا على الحفاظ على هذه السياسة المعقدة. حينها، ساهم الجمود الدبلوماسي في إجباره على الاختيار ما بين الدور الوطني للسلطة والدور العملي. في هذه اللحظة الصعبة، اختار عرفات دعم النضال الوطني، مما أدى إلى اندلاع الانتفاضة الثانية".

وتابع الموقع، "كان عرفات على علم أن وقته قد انتهى لدى اتخاذه هذا القرار. وقال في عام 2002، بعد أن حاصرت قوات الاحتلال مقره في رام الله في ذروة الانتفاضة الثانية، "الإسرائيليون يريدونني أسيرًا، أو هاربًا، أو ميتًا. لكني أقول لهم إنني أريد أن أكون شهيدا". في الواقع، بعد أن حصل على دعم شعبي لا مثيل له، تم اغتيال عرفات والجاني معروف".

وأضاف الموقع، "اتسمت حقبة ما بعد عرفات بالسياسة نفسها، مع اختلاف جوهري واحد: اليوم، لم تعد السلطة الفلسطينية قادرة على تنفيذ الدور لها وهو الدور الوطني، ما يمثل تحولاً في تطلعات الشعب الفلسطيني إلى الحرية والاستقلال، الأمر الذي ساهم في اتساع الفجوة بين السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني أكثر من أي وقت مضى. ومما زاد الطين بلة، أن السلطة الفلسطينية فشلت في تحقيق أي من الأدوار السياسية أو الوطنية أو حتى العملية التي وعدت سابقاً بتحقيقها".

لا توازن

بحسب الموقع، "يدرك معظم الفلسطينيين الظروف الصعبة التي أدت إلى إنشاء السلطة الفلسطينية، وبالتالي هم على اطلاع بالقدرات المحدودة التي تتمتع بها هذه السلطة في اتباع استراتيجية ثورية كاملة. ولكن حتى السياسة البراغماتية المتوازنة اندثرت الآن. لقد اختل التوازن الدقيق لأن المشروع الصهيوني وصل إلى مرحلة محاولة إنهاء الصراع بشكل نهائي. وبدأ وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في تنفيذ "خطته الحاسمة" تدريجياً، مع ارتفاع أعداد المستوطنات وتسارع وتيرة التهويد واشتداد عمليات القمع تجاه الشعب الفلسطيني".

وتابع الموقع، "وكرد فعل طبيعي، نما النضال الوطني الفلسطيني، الذي وضع السلطة الفلسطينية بين خيارين غير مرغوبين، مما حد من خياراتها وقوض توازنها. يضغط الإسرائيليون بشدة على السلطة الفلسطينية لتلعب دورها العملي في مطاردة واستئصال المقاومة الفلسطينية. ومن ناحية أخرى، يضغط الجمهور الفلسطيني في الاتجاه المعاكس، ويطالب السلطة الفلسطينية بدعم النضال الوطني. لم يعد البقاء في الوسط مقبولا لا من قبل اسرائيل ولا من قبل الفلسطينيين. أما بالنسبة للسلطة الفلسطينية، فإن المعضلة عسيرة، حيث أن اختيار أي من الاتجاهين قد يؤدي إلى انهيارها".

وختم الموقع، "لن تسمح إسرائيل للسلطة الفلسطينية بالانحياز الى مشروع التحرير الوطني. أما إذا اختارت الحفاظ على دورها في حماية إسرائيل، فإن السلطة الفلسطينية ستصطدم مع شعبها الذي سيسعى إلى إسقاطها. وهذه هي الكارثة الحقيقية".