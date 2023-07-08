أعلن الجيش الأميركي أن مقاتلات روسية "تحرّشت" بمسيرات أميركية تعمل فوق سوريا للمرة الثانية خلال 24 ساعة، متهمّاً الطيارين الروس بممارسة "سلوكيات خطرة".



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وأضاف المتحدث أن "التحرش" الروسي بالمسيرات الأميركية، شمل طائرتين روسيتين من طراز "SU-34"، وSU-35"، لافتاً إلى أن ذلك استمر "لمدة ساعة تقريباً"، مشيرا الى أن الحادث وقع في شمال غرب سوريا.





وقال الجنرال أليكسوس جرينكويتش، وهو قائد القوة الجوية التاسعة والمكون الجوي للقوات المشتركة للقيادة المركزية الأميركية، إن "هذه هي المرة الثانية التي يمارس فيها الطيارون الروس سلوكيات خطرة في غضون الـ24 ساعة الماضية"، موضحاً أن "الأولى وقعت الأربعاء، في حوالي الساعة 10:40 صباحاً بالتوقيت المحلي".



وأضاف أن "هذه الأحداث تقدم مثالاً آخر على الأعمال غير الاحترافية وغير الآمنة التي تقوم بها القوات الجوية الروسية التي تعمل في سوريا، والتي تهدد سلامة قوات التحالف والقوات الروسية على السواء".



وتابع: "نحض القوات الروسية في سوريا على وقف هذا السلوك المتهور والالتزام بمعايير السلوك المتوقع من قوة جوية محترفة حتى يتسنى لنا استئناف تركيزنا على إلحاق هزيمة دائمة بتنظيم داعش".



وأكد أن "سلامة الأفراد ونجاح المهمة ضد داعش يعتمدان على السلوك الاحترافي والمسؤول من قبل جميع القوات التي تعمل في المنطقة".



ونقلت شبكة "NBC News" الأميركية، عن المتحدث باسم القوات الجوية الأميركية قوله إنه "في الساعة 9:30 من صباح الخميس (بالتوقيت المحلي) حلقت طائرات روسية على مقربة من طائرات مسيرة أميركية من طراز MQ-9 Reaper، وألقت قنابل مضيئة أمامها".وأضاف المتحدث أن "التحرش" الروسي بالمسيرات الأميركية، شمل طائرتين روسيتين من طراز "SU-34"، وSU-35"، لافتاً إلى أن ذلك استمر "لمدة ساعة تقريباً"، مشيرا الى أن الحادث وقع في شمال غرب سوريا.وقال الجنرال أليكسوس جرينكويتش، وهو قائد القوة الجوية التاسعة والمكون الجوي للقوات المشتركة للقيادة المركزية الأميركية، إن "هذه هي المرة الثانية التي يمارس فيها الطيارون الروس سلوكيات خطرة في غضون الـ24 ساعة الماضية"، موضحاً أن "الأولى وقعت الأربعاء، في حوالي الساعة 10:40 صباحاً بالتوقيت المحلي".وأضاف أن "هذه الأحداث تقدم مثالاً آخر على الأعمال غير الاحترافية وغير الآمنة التي تقوم بها القوات الجوية الروسية التي تعمل في سوريا، والتي تهدد سلامة قوات التحالف والقوات الروسية على السواء".وتابع: "نحض القوات الروسية في سوريا على وقف هذا السلوك المتهور والالتزام بمعايير السلوك المتوقع من قوة جوية محترفة حتى يتسنى لنا استئناف تركيزنا على إلحاق هزيمة دائمة بتنظيم داعش".وأكد أن "سلامة الأفراد ونجاح المهمة ضد داعش يعتمدان على السلوك الاحترافي والمسؤول من قبل جميع القوات التي تعمل في المنطقة".

وفي حادثة الأربعاء، كانت 3 مسيرات أميركية من طراز Reaper في مهمة ضد أهداف تابعة لتنظيم "داعش" في سوريا عندما شرعت 3 مقاتلات روسية في "مضايقتها".



وقال جرينكويتش إن المروحيات الروسية أسقطت عدة مشاعل مظلية أمام المسيرات الأميركية، ما اضطر المسيرات إلى القيام بمناورات مراوغة.



وقد تحمل مسيرات MQ-9 التي تبحث عن أهداف، صواريخ من طراز "Hellfire"، وقنابل دقيقة التوجيه.





وتجري روسيا وسوريا تدريبات دفاع جوي مشتركة، وفقاً لوسائل إعلام روسية. وبدأت التدريبات الأربعاء ومن المتوقع أن تستمر لمدة 6 أيام.

موسكو ترد

بدوره، قال سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنتونوف، الجمعة، إن اتهامات البنتاغون لروسيا بانتهاج "سلوك غير مهني" في الأجواء السورية "تتجاوز حدود اللياقة"، معتبراً أن الولايات المتحدة "هي التي تنتهك قواعد الطيران هناك" وفق ما نقلت عنه وكالة "سبوتنيك" الروسية.





ورأى أن تلك الاتهامات تهدف إلى "تشتيت الانتباه عن حقيقة أن الأميركيين أنفسهم ينتهكون قواعد السلامة الجوية في الأجواء السورية بشكل يومي".



واتهم القوات الأميركية بالتواجد في سوريا "بخلاف القوانين الدولية. في الواقع، يحتلون مناطق معينة في البلاد تحت ذريعة ضرورة تنفيذ المهام المضادة للإرهاب". (الشرق)