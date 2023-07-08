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الأمم المتحدة تكشف.. كم بلغ عدد القتلى المدنيين منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا؟

Lebanon 24
08-07-2023 | 03:14
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دانت الأمم المتحدة الخسائر في صفوف المدنيين، بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي بدأ قبل 500 يوم، في 24 شباط عام 2022.
وقالت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا في بيان، إن أكثر من تسعة آلاف مدني، بينهم 500 طفل قتلوا منذ بدء الغزو الروسي، مع أن مسؤولي الأمم المتحدة صرحوا في السابق أن العدد الفعلي أكبر بكثير على الأرجح.
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وفي بيان بمناسبة مرور 500 يوم على اندلاع النزاع، قال نويل كالهون، نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا: "نشهد اليوم مرحلة فظيعة أخرى من الحرب التي تواصل إلحاق خسائر مروعة بالمدنيين الأوكرانيين".
وكشف مراقبون أن متوسط عدد القتلى هذا العام، أقل مما كان عليه في 2022، لكنه بدأ الارتفاع مجددا في أيار وحزيران.

وفي 27 حزيران الماضي، قتل 13 مدنيا بينهم أربعة أطفال في هجوم صاروخي على كراماتورسك في شرق أوكرانيا، وقتل عشرة أشخاص في قصف، الخميس، وصفه رئيس البلدية بأنه أكبر هجوم على البنية التحتية المدنية منذ بدء الغزو. وأصيب 42 شخصا بينهم ثلاثة أطفال بجروح في الهجوم نفسه حسب بيان أصدرته وزارة الداخلية الأوكرانية، الجمعة.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو) إن الهجوم كان الأول الذي يقع في منطقة محمية بموجب اتفاقية التراث العالمي وألحق أضرارا بمبنى تاريخي.

وأصبحت مدينتا بوتشا (شمال) القريبة من كييف وماريوبول (جنوب شرق) العام الماضي رمزا لفظائع الصراع التي اتُهمت روسيا بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في إطارها.

وفي بوتشا اكتشف صحفيو وكالة فرانس برس في نيسان 2022 شارعا مليئا بجثث أشخاص يرتدون ملابس مدنية. وكشفت صور التقطت بالأقمار الاصطناعية في وقت لاحق أن عددا من الجثث ملقاة هناك منذ منتصف اذار عندما كانت المدينة تحت السيطرة الروسية. (الحرة)
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