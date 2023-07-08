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عربي-دولي

زيلينسكي من جزيرة الأفعى: المجد لأوكرانيا (فيديو)

Lebanon 24
08-07-2023 | 04:49
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زار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، جزيرة "زمييني" التي تعرف أيضا باسم "جزيرة الأفعى"، التي استعادتها كييف بعد أشهر من القصف المكثف على القوات الروسية التي سيطرت عليها.
 
ونشر موقع الرئاسة الأوكرانية مقاطع فيديو، تظهر تجول زيلينسكي رفقة مساعديه في جزيرة الأفعى التي تقع في البحر الأسود.


وتجول الرئيس الأوكراني في الجزيرة ووضع إكليلا من الزهور على نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين قضوا في الجزيرة.
 
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وقال زيلينسكي: "اليوم نحن موجودين في جزيرة الأفعى، جزيرتنا التي لن يغزوها المحتل أبدا، مثل بقية أنحاء أوكرانيا، لأننا بلد الشجعان".
 
أضاف: "اليوم كرّمنا أبطالنا الأوكرانيين، كل الجنود الذين قاتلوا من أجل هذه الجزيرة ومن أجل تحريرها".
 
تابع: "رغم أن هذه قطعة صغيرة من أرضنا وسط بحرنا الأسود، إلا أنها دليل عظيم على أن أوكرانيا ستستعيد كل جزء من أراضيها. أود أن أشكر من هنا، من مكان النصر هذا، كل جندي من جنودنا في اليوم الـ 500 للحرب".
وختم: "المجد لأوكرانيا.. نحن نتقدم إلى الأمام وشكرا لكم جميعا".
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