باريس تعترض على تصريحات مبالغ فيها للجنة تابعة للأمم المتحدة

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أعربت فرنسا السبت عن إعتراضها على تصريحات إعتبرت أنها مبالغ فيها ولا أساس لها للجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة نددت الجمعة بالإستخدام المفرط للقوة من سلطات إنفاذ القانون خلال أعمال الشغب الأخيرة.وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن أي إجراء للتنميط العرقي من قبل قوات الأمن محظور في فرنسا، مشددة على أن مكافحة تجاوزات التدقيق المرتبطة بالملامح تكثفت.