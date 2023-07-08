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صحة

فيروس قاتل يودي بحياة مراهق.. اليكم ما حصل

Lebanon 24
08-07-2023 | 06:00
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أعلنت السلطات الصحية في الهند أن مراهقا يبلغ من العمر 15 عاما توفي في ولاية كيرالا، بسبب عدوى دماغية سببتها الأميبا نايجلريا فوليري.

وبحسب قناة News18 التلفزيونية، فإن المراهق من قرية بانافالي وأصيب جراء المياه الملوثة في منطقة ألابوزا جنوب شرق البلاد.
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ونصح مسؤولو الصحة بالولاية، الناس بتجنب السباحة في المياه الملوثة. ولفتت السلطات إلى أن هذه هي الحالة الخامسة لمثل هذه العدوى في ولاية كيرالا.

وسُجلت حالات إصابة بهذه الأميبا في مدن مختلفة بالولاية في الأعوام 2016 و 2019 و 2020 و 2022.

وتصيب النيجلرية الدجاجية الناس عندما تدخل المياه التي تحتوي على الأميبا الجسم عن طريق الأنف. ويحدث هذا عادة أثناء السباحة أو الغطس أو غمر الرأس في المياه العذبة، مثل البحيرات والأنهار. (روسيا اليوم) 
 
 
المصدر: روسيا اليوم

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