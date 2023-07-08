ماذا أعلن الكرملين عن لقاء بوتين وأردوغان؟

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موعد لقاء الرئيس فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان لم يتحدد بعد.





وتعليقاً على تصريح أردوغان أمس بأنه يتوقع زيارة بوتين إلى تركيا الشهر المقبل، قال بيسكوف: "لم تتحدد أي مواعيد للقاء الزعيمين حتى الآن".

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