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عربي-دولي

ماذا أعلن الكرملين عن لقاء بوتين وأردوغان؟

Lebanon 24
08-07-2023 | 07:00
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أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موعد لقاء الرئيس فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان لم يتحدد بعد.


وتعليقاً على تصريح أردوغان أمس بأنه يتوقع زيارة بوتين إلى تركيا الشهر المقبل، قال بيسكوف: "لم تتحدد أي مواعيد للقاء الزعيمين حتى الآن".
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المصدر: روسيا اليوم
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