29
o
بيروت
29
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
33
o
بعلبك
29
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مسوؤلة ألمانية تكشف تقدم في مهمة إنقاذ "صافر" باليمن
Lebanon 24
08-07-2023
|
07:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت مسوؤلة ألمانية، عن تقدم في مهمة الأمم المتحدة لإنقاذ أكثر من مليون برميل من النفط الخام على متن الناقلة النفطية "صافر" المتهالكة قبالة السواحل اليمنية.
وقالت مديرة قسم الوقاية من الأزمات والاستقرار وتعزيز السلام والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الألمانية، دايكه بوتسل، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" في برلين، إنه خلال التحقيقات وجد الخبراء أنه "لحسن الحظ، الوضع على متن السفينة ليس حرجا تماما كما كنا نخشى".
Advertisement
وتهدف عملية الأمم المتحدة قبالة سواحل اليمن، إلى الحيلولة دون تسرب النفط من 1.1 مليون برميل على متن الناقلة المتهاكلة "صافر".
وتقع "صافر"، الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين في البحر الأحمر على بعد 9 كيلومترات من الساحل اليمني منذ سنوات، وهي معرضة لخطر الانهيار، وقد يؤدي ذلك إلى بقعة نفطية عملاقة وعواقب بيئية واقتصادية مدمرة في البحر الأحمر وما حوله.
وتفترض تقديرات الأمم المتحدة أن 12 مليون شخص سيتأثرون بشكل مباشر بالأضرار البيئة والصحية التي ستنجم عن تسريب محتمل للنفط.
ولم يتم صيانة السفينة التي يبلغ طولها 350 مترا منذ عام 2015 بسبب الحرب في اليمن. (سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
شعبة المعلومات عثرت على فرح
Lebanon 24
شعبة المعلومات عثرت على فرح
10:36 | 2023-07-07
07/07/2023 10:36:58
Lebanon 24
Lebanon 24
والدة نادين الراسي حديث مواقع التواصل.. هكذا جلست في أحضان إبنتها "كطفلة صغيرة" (فيديو)
Lebanon 24
والدة نادين الراسي حديث مواقع التواصل.. هكذا جلست في أحضان إبنتها "كطفلة صغيرة" (فيديو)
12:22 | 2023-07-07
07/07/2023 12:22:39
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة شاب في هذه البلدة.. توفي بطلق ناري داخل سيارته
Lebanon 24
العثور على جثة شاب في هذه البلدة.. توفي بطلق ناري داخل سيارته
06:23 | 2023-07-08
08/07/2023 06:23:37
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر كبير في طرابلس.. إشتباكات وسماع انفجارات إليكم تفاصيل ما حصل هناك
Lebanon 24
توتر كبير في طرابلس.. إشتباكات وسماع انفجارات إليكم تفاصيل ما حصل هناك
11:02 | 2023-07-07
07/07/2023 11:02:08
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروّع لجريمة قتل لبناني في البرغواي.. مشهدٌ يكشفُ وقائع ما جرى
Lebanon 24
فيديو مروّع لجريمة قتل لبناني في البرغواي.. مشهدٌ يكشفُ وقائع ما جرى
03:06 | 2023-07-08
08/07/2023 03:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:15 | 2023-07-08
السلطات تحقق.. مغنية تدعو لقتل ماكرون بهذه الطريقة
10:00 | 2023-07-08
تصريحات إسرائيلية عن دعم أميركي غير مشروط لعملية جنين.. تلاعب بالكلمات أم تعبير عن موقف حقيقي؟
09:30 | 2023-07-08
عبد اللهيان: العلاقات الإيرانية الجزائرية تسير على المسار الصحيح
09:00 | 2023-07-08
فرنسا تعلّق على تصريحات الأمم المتحدة بشأن "تظاهرات نائل"
08:00 | 2023-07-08
السودان.. استمرار المعارك بين الجيش والدعم السريع في أم درمان
08:00 | 2023-07-08
هل تجارة الأسلحة الروسية في خطر بسبب حرب أوكرانيا؟
فيديو
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
08/07/2023 17:27:22
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
08/07/2023 17:27:22
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
23:00 | 2023-07-01
08/07/2023 17:27:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact