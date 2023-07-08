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عربي-دولي

فرنسا تعلّق على تصريحات الأمم المتحدة بشأن "تظاهرات نائل"

Lebanon 24
08-07-2023 | 09:00
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أبدت فرنسا، اليوم، اعتراضاً على تصريحات للجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة نددت باستخدام القوة المفرطة أثناء قمع الاحتجاجات وأعمال الشغب التي اندلعت إثر مقتل الشاب الجزائري الأصل نائل بنيران شرطي فرنسي.
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واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، أن تصريحات خبراء الأمم المتحدة "مبالغ فيها" و"لا أساس لها".


وأشارت الى أن "إجراء للتنميط العرقي من قبل قوات الأمن محظور في فرنسا"، مشددة على أن "مكافحة تجاوزات التدقيق" المرتبطة بالملامح "تكثفت".
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