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عربي-دولي

عبد اللهيان: العلاقات الإيرانية الجزائرية تسير على المسار الصحيح

Lebanon 24
08-07-2023 | 09:30
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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري أحمد عطاف في طهران، إن علاقات البلدين تسير على المسار الصحيح، والحوار مستمر لتطويرها.
وأضاف عبد اللهيان: "نتابع إلغاء التأشيرات بين البلدين بدءا من إلغاء التأشيرات السياسية وصولا إلى التأشيرات السياحية".
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واستقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان نظيره الجزائري أحمد عطاف في مبنى وزارة الخارجية الإيرانية في طهران، صباح اليوم السبت.

وتأتي زيارة عطاف إلى طهران تلبية لدعوة نظيره الإيراني في الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما في 30 مارس الماضي.

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد رحبت أيضا بعودة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية وأعلنت بأن هذا الحدث يعزز القدرة على الدفاع عن القضية الفلسطينية.

كما جرى اتصال هاتفي في الأول من يوليو بين الرئيس الإيراني آية الله السيد ابراهيم رئيسي، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وأكد رئيسي عزم طهران على تطوير العلاقات مع الدول الإسلامية والصديقة وذات التوجهات المشتركة، وأعرب عن أمله بتطوير العلاقات بين البلدين. (روسيا اليوم)   
المصدر: روسيا اليوم
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