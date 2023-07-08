قتلى وجرحى في قصف روسي على ليمان

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قتل ستة أشخاص، السبت، في ليمان شرق أوكرانيا، بعدما قصفت المدينة بصواريخ روسية، وفق ما أعلن الحاكم الإقليمي.وأعلن حاكم منطقة دونيتسك، بافلو كيريلنكو، على وسائل التواصل الاجتماعي "مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة خمسة بجروح"، مشيراً إلى أن "الروس قصفوا المدينة بقاذفات صواريخ متعددة".ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن كيريلنكو قوله: "في حوالي الساعة 10:00 صباحا (بالتوقيت المحلي)، هاجم الروس المدينة باستخدام راجمات MLRS - وأصابوا أهدافا مدنية".وأضاف: "تضرر منزل ومتجر، وعناصر الشرطة والإسعاف ذهبوا إلى مكان القصف على الفور، والمسعفون يقدمون المساعدة الطبية اللازمة للمصابين".