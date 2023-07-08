أردوغان: لتمديد مبادرة حبوب البحر الأسود

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دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود، التي من المقرر أن تنتهي في 17 تموز.وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن تركيا تبذل قصارى جهدها لتمديد صفقة حبوب البحر الأسود، مشيرًا إلى أنه تم تسليم ما يقرب من 33 مليون طن من الحبوب إلى المحتاجين بموجب الاتفاق.وأضاف أردوغان: "نعمل على مدة التمديد بعد 17 تموز"، مؤكدًا على أن الدول الإفريقية الفقيرة على وجه الخصوص، في حاجة ماسة إلى شحنات الحبوب من أوكرانيا.وأشار إلى أنه من المتوقع أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تركيا في الشهر المقبل، وسيُناقش هذه الأمر معه.