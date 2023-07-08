وزيرا الداخلية الإيراني والعراقي يبحثان ضبط الحدود الدولية بينهما

التقى وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، نظيره الإيراني أحمد وحيدي، وبحثا ضبط الحدود الدولية بينهما.

وأفادت قناة "السومرية نيوز"، بأن الشمري استقبل نظيره الإيراني وحيدي، في منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط العراقية، من أجل عقد اجتماع أمني بين البلدين.

Advertisement

ونقلت القناة، عن بيان لوزارة الداخلية العراقية، أن عبد الأمير الشمري، استقبل أحمد وحيدي، وناقشا ملفات وقضايا التنسيق الأمني المشترك، بالإضافة إلى ضرورة العمل على ضبط الحدود الدولية والتهيئة لاستقبال الزوار الإيرانيين خلال زيارة الأربعين لهذا العام.

ولفت بيان وزارة الداخلية العراقية إلى أنه كان من بين الحضور في الاجتماع الثنائي، محافظي مدينتي البصرة وواسط، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، فضلا عن عدد من كبار المسؤولين الآخرين من الجانبين.

وفي السياق نفسه، وقّع وزير الصحة العراقي، صالح الحسناوي، اليوم السبت، مذكرة تفاهم للتعاون الصحي مع نظيره الإيراني بهرام عين اللهي.

وقالت وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن المذكرة تضمنت العديد من الملفات المهمة بينها تطوير الصناعات الدوائية المحلية وتبادل التجارب الصحية والأطباء، بالإضافة إلى العمل المشترك في المجالات الدولية.

وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، قد التقى، يوم الخميس الماضي، بنظيره الإيراني أمير حسين عبد اللهيان، وبحثا التنسيق الاستراتيجي بشأن القضايا الإقليمية والدولية.