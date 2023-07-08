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عربي-دولي

واشنطن: سنواصل دعم أوكرانيا وتكبيد روسيا ثمناً باهظاً

Lebanon 24
08-07-2023 | 15:30
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أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن واشنطن ستواصل تكبيد روسيا ثمنا باهظا عبر العقوبات والقيود على الصادرات مما يقيد قدرة الكرملين على شن الحرب.
 
وأضاف بلينكن في بيان نشرته الخارجية الأميركية بمناسبة مرور 500 يوم على بدء العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا في 24 شباط 2022، "سنقف إلى جانب أوكرانيا مع حلفائنا لتتمكن من الاستمرار في الدفاع عن نفسها وتكون في أقوى موقف ممكن على طاولة المفاوضات عندما يحين الوقت".

كما قال البيان إن "الحكومة الروسية تظل العقبة الوحيدة أمام تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا".
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