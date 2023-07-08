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عربي-دولي

سوريا تلغي اعتماد قناة معروفة على أراضيها.. ما السَّبب؟

Lebanon 24
08-07-2023 | 15:46
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أعلنت وزارة الإعلام السورية إلغاء اعتماد قناة "بي بي سي" على أراضيها، متهمة القناة بـ"تقديم معلومات وتقارير غير موضوعية ومزيفة عن الواقع السوري"، وفق وكالة "روسيا اليوم".

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن قناة "بي بي سي" "تعمدت منذ بداية الحرب الإرهابية على سوريا من وقت لآخر، تقديم معلومات وتقارير غير موضوعية ومزيفة عن الواقع السوري".
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وأضاف البيان أنه "رغم تنبيه القناة أكثر من مرة، إلا أنها واصلت بث تقاريرها المضللة بالإستناد إلى تصريحات وإفادات من جهات إرهابية ومعادية لسوريا".

وتابعت الوزارة في بيانها أنه "نتيجة عدم التزام القناة بالمعايير المهنية، وإصرارها على تقديم تقارير مسيسة ومضللة للرأي العام، قررت إلغاء اعتماد مراسل ومصور القناة في سوريا، وإلغاء اعتماد مراسل إذاعة بي بي سي في سوريا".
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