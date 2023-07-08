هزّة أرضية في الإمارات.. كم بلغت قوتها؟

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وأفاد المركز الوطني للأرصاد في الإمارات في بيان بأن "محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ"المركز الوطني للأرصاد" سجلت هزة بقوة 3.2 درجة ريختر في ضدنا الساعة 10:51، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات".ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار إثر هذه الهزة.