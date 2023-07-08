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عربي-دولي

هزّة أرضية في الإمارات.. كم بلغت قوتها؟

Lebanon 24
08-07-2023 | 12:53
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أعلنت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد الإماراتي، عن رصد هزة أرضية في منطقة الفجيرة، وفق وكالة "روسيا اليوم".

وأفاد المركز الوطني للأرصاد في الإمارات في بيان بأن "محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ"المركز الوطني للأرصاد" سجلت هزة بقوة 3.2 درجة ريختر في ضدنا الساعة 10:51، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات".
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ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار إثر هذه الهزة. 
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