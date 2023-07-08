6 قتلى في تحطم طائرة رجل أعمال في كاليفورنيا

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لقي 6 أشخاص مصرعهم، إثر تحطم طائرة رجل أعمال واحتراقها بالقرب من مطار مدينة موريتا الواقعة جنوب غرب مقاطعة ريفرسايد في ولاية كاليفورنيا، وفق وكالة "فرانس برس".وذكرت محطة "KTLA" أن الطائرة غادرت مطار هاري ريد الدولي في لاس فيغاس، قبل أن تسقط في الحقل، حيث وصفتها بأنها طائرة رجال أعمال من طراز سيسنا (سي 550).وأعلنت إدارة الإطفاء في مقاطعة ريفرسايد عن مصرع ركاب الطائرة الـ6 في مكان الحادث، بعد وقت قصير من العثور عليها محترقة، فيما لم يكشف عن هوية ضحايا الحادث.